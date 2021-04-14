A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, pazar günü BB Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun için "Bizim için çok önemli bir karakterdi. Avrupa Şampiyonası’na katılma şansı yok. Çok büyük talihsizlik. Şurası kesin ki Cenk’i çok arayacağız. Şimdi oyun sistemini değiştireceğiz." şeklinde konuştu.

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A Milli Takım Teknik Direktörü, Erzurumspor maçında sakatlanan ve sezonu kapayan Cenk Tosun ile ilgili olarak Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe'ye konuştu.

Milli golcünün sakatlığına çok üzüldüğünü ifade eden tecrübeli hoca, "Cenk Tosun bizim için çok önemli bir karakterdi. İngiltere’deki uzun süren sakatlığına rağmen çok iyi çalışıp aramıza katıldı. Pandemide pozitif test talihsizliğiyle onu oynatamadık. Erzurum’da sezonu kapatmasına yol açan sakatlığı bizi çok üzdü. Milli Takım üzerinde de bunun etkileri olacaktır.

"Şimdi oyun sistemini değiştireceğiz"

Avrupa Şampiyonası’na katılma şansı yok. Çok büyük talihsizlik. Şu kadarını söyleyeyim: Cenk Tosun’u oynatabilseydik, biz Letonya’yı da yener üç maçı 9 puanla kapatabilirdik. Şimdi oyun sistemini değiştireceğiz. Burak’la birlikte Kenan Karaman ve Enes Ünal’ı daha etkin kullanmaya, daha farklı gol yolları bulmaya çalışacağız. Ümit takımından gelecek gençleri bekleyeceğiz. Şurası kesin ki Cenk’i çok arayacağız” ifadelerini kullandı.