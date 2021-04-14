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Van’da uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı

VAN’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince yürütlen çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “13 Nisan 2021 tarihinde Gevaş ilçesi Balaban Yol Kontrol Ve Arama Noktasında icra edilen faaliyet neticesinde, bir yolcu minibüsünde yapılan aramada; 3 şahsa ait çantaların içerisine gizlenmiş şekilde 2 kilogram eroin ve 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemleri devam etmektedir” denildi.

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