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Malatya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç devrildi: Ölü ve yaralılar var

Demirören Haber Ajansı

MALATYA'da ticari aracın kayganlaşan yolda kaza yapması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Doğanşehir ilçesi Suçatı mevkiinde meydana geldi. Y.O.’nun kullandığı 23 LL 155 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan, N.Y., H.O. ve Ü.G.Y. yaralandı. Kaza yerine giden 112 ambulansı ile yaralılar İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaralılardan Ü.G.Y. hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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