Gazeteci-yazar Ahmet Hakan Coşkun'un imzasını taklit ederek dairesini 170 bin lira karşılığında kiraya verip aldığı parayı da menfaati için kullandığı iddia edilen eski şoförü Sari Demir, 2 yıl 8 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

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İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Sari Demir ve avukatı katılmazken, müşteki Ahmet Hakan Coşkun'u ise avukatı Merve Akın Özbek temsil etti. Müşteki avukatı Özbek, dolandırıcılık suçunu işlediğinin kendi beyanı, imza incelemesi ve bilirkişi raporuyla sabit olan sanığın cezalandırılmasını istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Demir'i "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 20 bin lira para cezasına çarptırdı.

Mahkeme, ayrıca sanığa "özel belgede sahtecilik" suçundan ise 1 yıl 15 gün hapis cezası verirken, sanık hakkında daha önce başka bir dosyadan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı veren ilgili mahkemeye ihbarda bulunulmasına hükmetti.