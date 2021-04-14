Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Kanada'nın Türk SİHA'larında kullanılan görüntüleme sistemlerine ihracat yasağı getirmesine ilişkin açıklama yaptı, "Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz" dedi.

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Kanada geçtiğimiz yıl askıya aldığı savunma sanayii ihracat lisanslarını bu kez süresiz olarak iptal etti. Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kararın gerekçesinin Türkiye'ye ihraç edilen Kanada teknolojisinin Karabağ'da kullanılması olarak gösterildi.

İptal kararına gerekçe gösterilen en dikkat çekici ürün, Karabağ'ın yanısıra, Suriye ve Libya'da da etkin şekilde kullanılan Bayraktar TB-2 insansız hava araçlarında kullanılan görüntüleme ve hedefleme sistemi.

ASELSAN tarafından yapıldığını hatırlattı

Konuyla ilgili TB-2'nin mimari olarak bilinen Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan bir açıklama geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bayraktar, Kanada üretimi görüntüleme sisteminin yerlisinin yıllar önce ASELSAN tarafından yapıldığını hatırlattı.

''Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz"

Sistem için "Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi" diyen Bayraktar, "Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.