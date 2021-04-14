Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz transferini duyurdu! İşte yeni adresi

Fenerbahçe, Ömer Faruk beyaz'ın transferi konusunda Stuttgart ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Alman kulübü Stuttgart da genç futbolcu ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'ın Bundesliga ekibi Stuttgart ile anlaşma sağladığını açıkladı. Stuttgart ise Ömer Faruk Beyaz ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Alman ekibi, Ömer Faruk Beyaz'ın 2021 yazında takıma katılacağını ve 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'de kadroya giremeyen ve geleceğinin karanlık olduğunun farkına varan Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli ekip ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmamıştı.

Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

''Bana duydukları güven için Stuttgart'a teşekkür ediyorum''

Ömer Faruk Beyaz: "Bana verdikleri güven için Vfb Stuttgart ailesine teşekkür etmek istiyorum. Ailem ve temsilcilerimle birlikte Vfb lehine karar verdim. Çünkü, Vfb genç oyunculara odaklanan ve kulübün gelişimi için buna önem veren bir kulüp. Stuttgart'taki ilk günümden itibaren bana verilen güvene karşılık vermek için her şeyimi vereceğim."

"Ömer Faruk Beyaz olağanüstü bir yetenek''

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat "Ömer Faruk Beyaz olağanüstü bir yetenek. Avrupa'nın en çok istenen oyuncularından biriydi. 17 yaşında profesyonel, Fenerbahçe'de kaptanlık yapmış ve Türkiye U21'i için oynayan sıradışı bir potansiyel." dedi.

“Kendisine 5 yıllık çok güzel bir proje sunduk ama kabul etmedi''

Emre Belözoğlu daha önce yaptığı açıklamada “Kendisine 5 yıllık çok güzel bir proje sunduk ama kabul etmedi. Oysa projenin içi onun adına olumlu şartlarla dolu. Onun bayrak oyunculardan biri olacağını düşünüyordum ama maalesef süreç olumsuz ilerliyor” demişti.

Kaptanlık pazubandını vermişti

Onun da etkisiyle Fenerbahçe'de Ömer Faruk, 2'si 11'de olmak üzere toplam 4 lig maçında forma giymişti. Hatta Kanarya'daki son lig maçı olan ve 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor mücadelesinde Emre, oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını bu oyuncuya kendi elleriyle takmıştı.

Ali Koç ayağına kadar gitti

Bu ikna sürecinde başkan Ali Koç’un genç futbolcuya verilen değeri anlatırcasına evine bizzat üç kez gittiği, Emre Belözoğlu’nun da aynı şekilde kendisini ve ailesini evinde ziyaret ettiği bilgisi verilmişti.