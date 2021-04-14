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ABD'den Afganistan kararı: Güçlerimizi eve çekme vakti geldi

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken "Afganistan'daki güçlerimizi eve geri getirme vakti geldi" diye konuştu.

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Antony Blinken ile ABD Savunma Bakanı Llyod Austin konuyu Brüksel’de NATO müttefikleriyle görüştü. NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Tony Blinken, "Afganistan'daki güçleri eve geri getirme vakti geldi" dedi.

İşbirliği içinde yapılacak
ABD'nin birliklerini Afganistan'dan güvenli şekilde çekme konusunda NATO müttefikleriyle işbirliği içinde yapacağını söyleyen Blinken, "Müttefiklerimizle, NATO Genel Sekreteri'yle baştan beri tesis ettiğimiz ilke üzerinden yakın çalışmak için buradayım; yani birlikte girdik, birlikte uyum sağladık, birlikte çıkıyoruz" vurgusunu yaptı.

NATO dışişleri ve savunma bakanları bugün video konferans yoluyla Afganistan'dan çekilme planlarını masaya yatıracak.

2 bin 500 ABD askeri bulunuyor
Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile imzaladığı anlaşmaya göre Taliban, ABD kuvvetlerine saldırı düzenlemediği takdirde Amerikan askerleri 1 Mayıs itibarıyla tamamen Afganistan'dan çekilecekti. Resmi rakamlara göre şu anda Afganistan'da 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor.

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