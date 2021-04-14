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Hatay'da akıllara durgunluk veren kaza! Refüjdeki beton bariyere çıkan otomobil asılı kaldı

HATAY'ın Belen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki beton bariyerin üzerine çıkıp asılı kaldı. 

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D-91 kara yolunun Kıcı mevkisinde ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, refüjdeki beton bariyere çıkıp asılı kaldı.

Kazada yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. Otomobilin asılı kaldığı bariyer üzerinde fotoğrafını çekenler ise sosyal medyadan paylaştı.

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