Koronavirüs vakalarının artmasının ardından yeni tedbir ve yasaklar geldi. Kısmı kapanma uygulanmaya başladı. Peki pazar yerleri kapandı mı, pazarlar kaça kadar açık? İşte Ramazan'da açık ve kapalı olcak yerler

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Ramazan'ın ilk günü gerçekleştirilen Kabine toplantısından yeni tedbirler çıktı. Vatandaşlar özellikle pazar yerleri kapandı mı sorusuna yanıt arıyor. Vaka artışları sonrası illerdeki pazarlar kapandı mı, hangi şehirlerde pazar yerleri kapandı İşte detaylı bilgi...

Alınan yeni tedbir ve kısıtlamalar kapsamında pazar yerleri açık olacak.

AVM'ler kapandı mı:

Erdoğan, Ramazan ayının ilk 2 haftası geçerli olacak kısmi kapanmayı duyurdu.Hafta içi sokağa çıkma saatleri akşam 19.00 sabah 05.00 olarak güncellendi. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması yeniden getirildi. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.

Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek. Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.

Kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenmiştir. Oteller sadece kendi müşteriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verecek. Uygulama, yarın (14 Nisan) akşam saati itibarıyla başlayacak.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın yayımlayacağı genelge ile AVM'lerin akıbeti netlik kazanmış olacak.

Öte yandan kafe gibi yeme - içme yerleri hakkında yer alan bilgi:

16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’e kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler) işyerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek.

Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

Aynı şekilde online yemek sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonlarında saat 10.00’dan sahur vaktine kadar evlere/adrese paket servis şeklinde satış yapabilecek.

Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

AVM çalışma saatleri: AVM çalışma saatlerinde değişiklik olmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan normalleşme genelgesine göre AVM çalışma saatleri 10.00-20.00 saatleri arasında olacak.