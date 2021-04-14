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Sultangazi'de maskeni tak diyen sürücüye 'pes' dedirten cevap

 SULTANGAZİ'de sürücünün 'maskeni tak' diye uyardığı akaryakıt istasyonu çalışanı 'senden bana bulaşmasın' cevabını verdi. 

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Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna benzin almak için giren araç sürücüsü ile istasyon çalışanı arasında 'maske' tartışması yaşandı.

Akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan kişinin maske takmadığını gören sürücü, kendisini uyarmaya başladı. Uyarılara ilk olarak cevap vermeyen istasyon çalışanı daha sonra sürücüye "Senden bana bulaşmasın da" cevabını verdi. O anlar ise sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

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