BIST 1.403
DOLAR 8,07
EURO 9,66
ALTIN 452,06
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

TIR viraja hızlı girince tuğlalar yola savruldu! İstanbul'da trafik kilitlendi

İSTANBUL'da tuğla yüklü TIR viraja hızlı girince tuğlaların bir kısmı yola döküldü. Tuğlalar nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Abone ol

Kaza saat 12.00 sıralarında Bakırköy, D-100 karayolu ile Basın Ekspres yolunun bağlantı noktasında meydana geldi. Ytong tuğla yüklü 34 CRE 910 TIR'ın sürücüsü, iddiaya göre viraja hızlı girince 4 palette bulunan tuğlalar yola savruldu. Tuğlalar nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı ve yoğunluk oluştu. Polis ekipleri ve TIR sürücüsü yola dökülen tuğlaları yol kenarına taşıyarak yolu trafiğe açmaya çalıştı. Olay yerine gelen iş makineleri ile yola dökülen tuğlalar temizlenerek yol trafiğe açıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Niğde'de yöneticilikten istifa edip bu işe başladı! Paraya para demiyor sipariş yağıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Vefa Küçük: Ali Sami Yen Bey'in konuşması belgelidir
Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı
Ahmet Hakan'ın imzasını taklit ederek evini kiraya vermişti! Eski şoför Sari Demir'e 2 yıl 8 ay hapis cezası
Fitil kullanmak orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Hatay'da akıllara durgunluk veren kaza! Refüjdeki beton bariyere çıkan otomobil asılı kaldı
Pazar yerleri kapandı mı Ramazan'da pazarlar açık mı?
Bilim Kurulu üyesi Mustafa Necmi İlhan'dan aşı israfı riskine karşı 'yedek liste' önerisi
Selçuk Bayraktar'dan Kanada'nın ihracat yasağına ilişkin açıklama
Adana'da kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bıraktı! 'Narkoz etkisinden unuttum' dedi
Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz transferini duyurdu! İşte yeni adresi
Yorumlar