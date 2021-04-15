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Niğde'de yöneticilikten istifa edip bu işe başladı! Paraya para demiyor

Anadolu Ajansı
Niğde'de yöneticilikten istifa edip bu işe başladı! Paraya para demiyor

KAYSERİ'de yönetici olarak çalıştığı firmadan istifa ederek Niğde'de kendi işini kuran Kadir Çakır siparişlere yetişemiyor.

Niğde'de yöneticilikten istifa edip bu işe başladı! Paraya para demiyor

Yaklaşık 6 yıl önce Kayseri'de yönetici olarak çalıştığı ilaç firmasından istifa etti. Memleketi Niğde'de doğal ürünler imalathanesi açan Kadir Çakır, KOSGEB ve Ahiler Kalkınma Ajansından aldığı desteklerle işletmesini büyüttü.

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Niğde'de yöneticilikten istifa edip bu işe başladı! Paraya para demiyor

İmalathanede doğal yöntemlerle üretilen 250 yöresel lezzet, yurt içinin yanı sıra 3 kıtadaki tüketicilere ulaştırılıyor.

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Niğde'de yöneticilikten istifa edip bu işe başladı! Paraya para demiyor

Çakır, siparişlere yetişmek ve alt yapıyı güçlendirmek için işletmeyi kurduktan sonra yaklaşık 2 yıl beklediklerini söyledi.

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Niğde'de yöneticilikten istifa edip bu işe başladı! Paraya para demiyor

Yaptıkları doğal fermantasyon sirkelerini internet üzerinden de satmaya başladıklarını belirtti. 

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