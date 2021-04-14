Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasında açıklama yaptı. Cenk Tosun'un Erzurum'da stat zemininin sulanmaması nedeniyle sakatlandığını ifade eden Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı istifaya davet etmesiyle ilgili olarak da sözler söyledi.

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Cenk Tosun'un sakatlığıyla ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi, "Çok tatsız bir olay. Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda yürürken uğradığı sıkıntılı bir durum söz konusu. Sahanın iyi bakılmamasından kaynaklanması bizi daha da üzmüştür. Erzurumspor'un sahasında bu olayın olmuş olması diğer sahalarda olmayacağı anlamına gelmez. Biz Beşiktaş olarak bunu tam yapıyoruz. Stattan sorumlu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiç başımızı öne eğdirmediler." dedi.

Erzurumspor maçı öncesi yardım gecesinin düzenlenmesinin ertelendiğine vurgu yapan Çebi, "Erzurumspor maçının sonucunda olan olayla başında olan olay da var. Erzurumspor'un gecesiyle ilgili yanlış anlaşılmalar oldu. Erzurumlular çok doğru bir tavırla geceyi ertelediler. Hatadan dönüldü; ama stattaki zeminin sulanması konusunda hassasiyet gösterilmedi. Bunun artık bir Türkiye'nin genel sorunu olduğunu söylemek istiyorum. Kulüpler Birliği Başkanı olarak bu konunun ortadan kaldırılması için elimizden gelen her şeyi vereceğiz. Sayın başkan da röportajıyla buna destek olacağını dile getirmiş. İsabet oldu, ama geç oldu" ifadelerini kullandı.

Kulüp çalışanların maaşlarında problem olduğu ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in MHK başkanıyla ilgili soruları ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi şöyle yanıtladı;

"Kulüp bugüne kadar hiç olmadığı kadar finansal rahatlık içinde. 6-8 ay maaş almayanların 1-2 ay almamalarını gündeme getireceklerini zannetmiyorum. Kısa çalışma ödeneği yasasıyla birlikte alacaklarında ödeme yapılmayanlar oldu. Çalışanlarımızın hiç mağdur olmadığı bir süreç yaşıyoruz. Kısa çalışma ödeneğinden kulübümüz faydalanmıştır. Mağdur olduğunu iddia edenler olabilir.

"Türkiye'de bir çok insan bunu yaşamıştır. Pandemi yaşandı. Çalışanlarımızın da bir kısmı bunu göğüslemek zorundadır. Çalışmayan alt yapı takımlarının hocaları hak talep ediyorlarsa, kesinlikle bu doğru değil. Beşiktaş 118 yıl boyunca tüm çalışanların parasını ödemiştir."

"Mesajıma yanıt vermedi"

"Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Bey Kulupler Birliği Yönetim Kurulu üyesiyken istifa etmiştir. Alınan kararlardan rahatsız olduğunu söylemiştir. Ben kendisine mesaj attım "Hangi kararlardan rahatsız oldun?" diye; ama yanıt vermedi."

"Hakemlerden dolayı biz onlardan daha çok mağdur olduk"

"Mustafa Cengiz Bey, kaybedilen maçlar sonrası hissettikleri zararları dile getirmiştir. Bunu biz de yapıyoruz. Kaybedilen her maçtan sonra başkanlar hakemleri suçlar. Canları yanar. Bunu ben de yaşadım. Fakat herkes şunu bilmeliler ki, hakemlerden dolayı biz onlardan daha çok mağdur olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Tüm kulüp başkanlarının hakemlere maç sonrası bir şey söylememesini Allah bize nasip eder."