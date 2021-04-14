Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası desteği ile kurulan ve sağlıklı beslenme alanındaki ürünler ile bilinen Guru Sağlıklı Gıda, ilk yatırım turunda 2,5 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı.

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Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aslı Zuluğ’un kurucusu olduğu ve sağlıklı beslenme alanındaki ürünleriyle tanınan Guru Sağlıklı Gıda, ilk yatırım turunda 2,5 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı. ‘Bilimin ışığında sağlıklı gıda’ vizyonuyla kurulan şirketin ilk yatırımcıları Galata Business Angels’dan Umur Özal, Arya Kadın Yatırım Platformu’ndan Işılay Ilgın Ceylanlı ve Rıza Kadılar ile bireysel melek yatırımcılar Bedia Erden, Mehmet Uslu, Murat Tortopoğlu ve Mustafa Ülker oldu. Girişim, TÜBİTAK ve Royal Academy tarafından da destekleniyor.



2020 yılında IWEC Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü’nün de sahibi olan Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi ve Guru Sağlıklı Gıda Kurucusu Dr. Aslı Zuluğ, “Bu yatırım ile büyümemizde hızlanacağımız bir döneme giriyoruz. Sağlık veren gıdaların aynı zamanda lezzetli de olabileceğini savunan bir şirket olarak, yeni ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturmak için gün sayıyoruz. Bu yolculukta başından itibaren yanımızda olan Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Girişim Fabrikası’na ve tabii ki üniversitenin girişim yolculuğu vizyonu ile Hüsnü Özyeğin’e teşekkürü borç biliriz” diye konuştu.



"Yeni ürünlerin geliştirilmesi yer alıyor"

Guru Sağlıklı Gıda’nın, yatırım turunun tamamlanmasının ardından ilkbaharı yeni ürünlerle karşılamaya hazırlandığını söyleyen Zuluğ, “Odağında kolajen olan ürünlerin yanı sıra vegan ürün grubunda da çalışmalar yapıyoruz. Sağlıklı ve lezzetli yeni fonksiyonel gıdalar ile tüketicileri şaşırtmaya devam edeceğiz. Sağlık veren, lezzetli ve temiz içerikli, inovatif fonksiyonel gıdalar üretmek vizyonu ile hareket eden şirketin 2021-2022 yılları için yol haritasında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yurtdışı pazarlara açılma ve bu amaçla üretim kapasitesinin artırılması ile yeni ürünlerin geliştirilmesi yer alıyor” ifadelerini kullandı.