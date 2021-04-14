BIST 1.404
DOLAR 8,08
EURO 9,66
ALTIN 452,86
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Adana’da 10 terör şüphelisi, operasyonla yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK’nın talimatları doğrultusunda yasa dışı sokak eylemlerine karıştığı öne sürülen 10 şüpheli, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Abone ol

Terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerini deşifre etme ve engellemeye yönelik çalışmalarını sürdüren Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma yürüttü.

Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, ilçede 13 şüphelinin PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda yasa dışı sokak eylemlerine karıştığını tespit etti.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için belirlenen farklı adreslere şafak vakti baskın düzenledi.

10 gözaltı
Operasyonda şüphelilerden M.K, Ü.M., K.E., M.Y.Ç., İ.B., M.D., M.D., Ö.Ç., C.B., H.G. yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yaptığı aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Rıza Gültekin cinayeti davasında tanık kan dondurdu: Yere düşene kadar sıktı!
İhracatçıya 3 milyon TL’ye varan finansman desteği
Rüyada ilişkiye girmek orucu bozar mı rüyada hayız olmak
Denizli'de Covid-19 tedavisi gören öğretmen hastanenin 3'üncü katından düşerek öldü
Rusya Devlet Başkanı Putin Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
İstanbul'da üniversite desteğiyle kurdu! 2.5 milyon dolarlık yatırım aldı
Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan daha fazla mağdur olduk
İstanbul Metrosu duyurdu! Yeni sefer saati düzenlemesi
Sultangazi'de maskeni tak diyen sürücüye 'pes' dedirten cevap
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak? Havayolu ve otobüs şirketlerinden açıklama
Yorumlar