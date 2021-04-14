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Rusya Devlet Başkanı Putin Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu yaptırdığını açıkladı.

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Putin, çevrim içi olarak düzenlenen Rusya Coğrafya Topluluğu toplantısındaki konuşmada, ülkede aktif şekilde yapılan aşılama sayesinde salgının yakında gerileyeceği umudunu dile getirdi.

Toplantıya başlamadan önce Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığını bildiren Putin, "Her şeyin iyi olacağına eminim." ifadesini kullandı.

Putin, Kovid-19 aşısının ilk dozunu 23 Mart’ta yaptırmıştı. Putin’in hangi Kovid-19 aşısı olduğuna ilişkin bilgi verilmezken, aşılama süreci basına açık yapılmamıştı.

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