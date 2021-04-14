Rusya Devlet Başkanı Putin Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak? Havayolu ve otobüs şirketlerinden açıklama

Manisa'nın tek kadın şoförüydü işten çıkarıldı bu görüntüler onu yaktı

İzmir'de her şey yarım saatte oldu! 15 yıldır gözyaşı döküyor: Rüyamda bana...