BIST 1.400
DOLAR 8,10
EURO 9,69
ALTIN 453,14
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Beşiktaş'a Aboubakar'dan kötü haber

Beşiktaş, Süper Lig'in 35'inci haftasında cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bu arada, bugün de bireysel koşu çalışması yapan Aboubakar'ın son durumunun yarınki kontrollerin ardından netlik kazanacağı, ancak ilk 11'de oynamasının zor olduğu belirtildi.

Abone ol

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ve şut çalışması ile tamamlandı.

Takımdan ayrı çalıştı
Siyah-beyazlılarda sağlık durumu merakla beklenen Vincent Aboubakar, bugün de takım antrenmanında yer almadı ve bireysel antrenör eşliğinde koşu çalışması yaptı. Kamerunlu golcünün son durumunun yarın yapılacak kontrollerinden sonra netlik kazanacağı belirtildi. Yıldız futbolcunun Ankaragücü maçı kadrosuna alınsa bile ilk onbirde oynatılması beklenmiyor.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da 18 yıl sonra serbest bırakılan şüpheli cinayetten yargılanacak
MHP'li Büyükataman'dan Akşener'e: Senden olsa olsa sözde özne olur
A101 çalışma saatleri hafta içi/hafta sonu yeni açılış saati
Bilecik'te anonsu duyan kadın bankaya geri döndü 110 bin TL'yi kurtardı
Balıkesir'de arı kovanlarının önüne halı serdi! Sebebini duyan şaştı kaldı
Sivas'ta hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza kesildi
Kuaför ve berberler açık mı Ramazan'da berberler kaça kadar açık?
Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulundu
Vakaların en çok arttığı Kırklareli'nde pes dedirten görüntü
Sevcan Orhan ilk eşi kimdir Hasan Şaş ile ayrıldı mı?
Yorumlar