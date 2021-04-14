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TFF'den yeni yayın ihalesi kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni yapılacak yayın ihalesi için bir komisyon oluşturulmasını ve yeni ihale araştırma ve işlemlerinin Kulüpler Birliği Vakfı'yla birlikte yürütülmesini kararlaştırdı.

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TFF'den yapılan açıklamada; "TFF Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda TFF Statüsü'nün 74. Maddesi'nin 9 ve 10. bentleri gereğince yeni yapılacak yayın ihalesi için bir Komisyon oluşturulmasını ve yeni ihale araştırma ve işlemlerinin Kulüpler Birliği Vakfı'yla birlikte yürütülmesini kararlaştırdı" denildi.

Komisyonda; TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın yanı sıra Kulüpler Birliği Vakfı tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen Ali Koç, Fatih Saraç, Göksel Gümüşdağ ve Mehmet Sepil'in yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada; Türk futbolunun mevcut maddi sorunlarına çözüm olacak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefiyle Kulüpler Birliği Vakfı'yla birlikte oluşturulan komisyon ile mevcut durumun değerlendirilmesi, piyasa araştırmaları yapılması, şartnamenin hazırlanması ve ihalenin şeffaf bir şekilde sonuçlandırılmasının amaçlandığı belirtildi.

TFF
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