Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığınca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Toplantıların bayram sonuna kadar yasaklanması" nedeniyle, 28 Nisan tarihinde yapılmasına karar verilen 48. Olağan Seçimli Divan Genel Kurulunun ertelendiğini bildirdi.

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Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının seyri, camianın beklentileri ve kulübün menfaatleri doğrultusunda, yeni kongre tarihinin ileride belirleneceği bildirildi.

Kongreye hazırlık sürecinde gösterilen ilgi ve desteğe teşekkür edilen açıklamada, "Bu büyük destek ile camiamızın başarısı için çalışmaya ve haklı davalarının savunucusu olmaya devam edeceğiz. Bu kongre sürecinde de görülmüştür ki Trabzonspor tarihinde 'adamcılık, grupçuluk ve kaostan yararlanma' gibi kavramların arkasına sığınarak organları ve kurulları temsil edenlere iftiralar atmak, haklarında yalan haber yaymak, kendi düşüncelerini taraftara dikte etmeye çalışmak, bunu yapana yarar sağlamadığı gibi kulübümüzün gereksiz tartışmaların içine çekilmesine ve organ/kurulların yıpranmasına sebep olmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, aday olmayı düşündüğü halde bunu gerçekleştiremeyip, bunu "Siz aday olmayın" gibi hiçte demokratik olmayan talebe dönüştüren bazı üyelerin, 2100 üyeden sadece beşinin imzası ile bildiri yayınlanmasının anlamsız bir hamleden öteye gitmediği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in Trabzonspor'umuzu tehdit eden sözleri üzerine, Nihat Özdemir'e yerel bir televizyon kanalındaki mülakatta hak ettiği şekilde cevap veren başkanımız Ali Sürmen'in video kaydını, TFF'deki dostlarına gönderip muhbirlik yapan ve başkanımızın ceza alması için ricacı olanların da aynı kişilerin içinde olması tesadüf olmasa gerek. Hiç kimsenin Trabzonspor'un lehine olan tüm düşüncelerin kendinde olduğu ve tek kurtarıcı olduğu iddiasında bulunma hakkı olmadığı gibi 'ben yoksam gerisi tufan' deme hakkı da yoktur. 2021 yılının tüm organ /kurulların seçim yılı olduğu değerlendirildiğinde, adaylığı düşünecek arkadaşların demokratik haklarını kullanır iken camiaya ve insan olmaya yakışan üslup ile yarışması camia adına beklentimizdir.