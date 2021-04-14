Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 salgını nedeniyle 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, yarından itibaren TRT EBA, EBA ve canlı dersler aracılığıyla uzaktan eğitime geçilmesine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk velilerden de bir ricada bulundu.

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Tüm dünyanın salgınla mücadeleden yorgun düştüğü bir dönem yaşandığına dikkati çeken Selçuk, "Hepimiz önceliği sağlığımıza verdik ve sağlığımıza odaklandık." ifadesini kullandı. Yaşanan salgının ülkedeki seyrinin, eğitimle ilgili alınan kararları doğrudan etkilediğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Vaka sayıları azaldığında okullarımızın kapılarını yüz yüze eğitim için açıyor, risk gördüğümüz dönemlerde uzaktan eğitime geçmek durumunda kalıyoruz. Yüz yüze eğitime başlayabilmek için büyük bir çaba göstermiş, öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve velilerimizin kıymetli dikkatleriyle çocuklarımıza okullarımızın kapılarını açabilmiştik. Ancak ülke genelinde vaka sayılarındaki artış, bir kez daha yüz yüze eğitime ara vermemiz ve uzaktan eğitime geçmemiz gerektiğine işaret etti."

"Yeniden okul bahçelerimiz onların sesleriyle şenlenecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar neticesinde yarın itibarıyla, okulların ilkokul kademesindeki sınıflarında uzaktan eğitime geçerek, yüz yüze eğitime bir kez daha ara verileceğini belirten Selçuk, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Fırsat adaletinin sürdürülebilmesi için sınav senesinde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz yüz yüze eğitime devam edecekler. Yüz yüze eğitime devam edecek ve uzaktan eğitim verecek tüm meslektaşlarıma özverili çalışmaları ve dikkatleri dolayısıyla sonsuz teşekkür ediyor, yüz yüze eğitime verdiğimiz bu aranın son olmasını yürekten diliyorum.

Uzaktan eğitim sürecinde alternatif sistemlerimizle öğrencilerimizin yanında olacağız. TRT EBA kanallarımızda günde 3 tekrarla ekrana gelen ders yayınlarımız, EBA internet platformundaki canlı derslerimizle, EBA destek noktalarımızla, kaynak desteklerimizle her bir öğrencimize ulaşmaya devam edeceğiz."

"Çocuklarımıza lütfen iletelim"

Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin velilerden de ricada bulunarak, "Çocuklarımıza lütfen iletelim, okullarımız onlarındır, öğretmenlerimiz her zaman yanlarındadır. Bu süreci birlikte yönetiyor, birlikte omuzluyoruz ve birlikte atlatacağız. Öğrencilerimiz yeniden okullarına, arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuşacaklar ve yeniden okul bahçelerimiz onların sesleriyle şenlenecek. Ancak şimdi onların da gayretine, onların da sabırlarına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çocuklara, meslektaşlarına ve velilere teşekkür etti.