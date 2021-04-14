Rusya Karadeniz Filosu, kış eğitim dönemi kapsamında Rusya Donanması'nın Karadeniz'de tatbikata başladığını açıkladı. Bölgeye ilerleyen ABD savaş gemilerinin de bugün ve yarın Karadeniz havzasına girmesi bekleniyor.

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Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamada su üstü ve hava hedeflerine yönelik topçu atışlarının gerçekleştirildiği tatbikata 'Amiral Makarov' fırkateyni, 'Grayvoron' ve 'Vişnıy Voloçek' adlı küçük füze gemileri, 'Samum' füze gemisi, 'İvan Golubets' mayın gemisi ile büyük çıkarma gemilerinin katıldığı belirtildi.

Tatbikata Karadeniz Filosu'na ait uçak ve helikopterlerin de yer aldığı ifade edildi.

Rusya'da askeri güçlerin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimler

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 6 Nisan'da, Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını belirterek, ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisanda 4 bin 48 askeri tatbikatın gerçekleştirileceği aktarılmıştı. Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki filoya ait 15 savaş gemisini, Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde, Karadeniz'e gönderdiği açıklanmıştı.

2 ABD savaş gemisi Karadeniz'e giriyor

Daha önce Türk Dışişleri kaynakları, ABD'nin 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndermek için Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye'ye bildirimde bulunduğunu açıklamıştı. Kaynaklar, iki geminin ayrı ayrı 14 ve 15 Nisan'da Karadeniz'e çıkıp 4 ve 5 Mayıs'ta dönmelerinin planlandığını da aktarmıştı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamadaysa Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca Akdeniz'den Karadeniz'e gidecek ABD savaş gemileri hakkında Moskova'ya bildirimde bulunduğunu ifade edilmişti.