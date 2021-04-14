Vaka sayılarındaki artışı önlemek için yeni tedbir ve kısıtlamalar hayata geçirildi. Açıklanan yasaklar arasında şehirler arası seyahat yasağı da yer aldı. Peki seyahat yasağı başladı mı, seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? Kimler seyahat yasağından muaf olacak.

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Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nda Ramazan ayı içerisinde alınacak ilave tedbirler ele alındı. Kabine Toplantısının hemen ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Ramazan ayı yasakları arasında seyahat yasağının da getirildiğini açıkladı.

Peki özel araçla şehirler arası seyahat edilebilir mi hangi saatler arasında seyahat edilebilecek.

Kabine Toplantısının hemen ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Ramazan ayı yasakları arasında seyahat yasağının da getirildiğini açıkladı. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağuı uygulamasına devam edileceğini açıklayan Erdoğan hafta içi sokağa çıkma yasağı saatinin ise 19:00-05.00 saatleri arasına çekildiğini açıkladı. Sokağa çıkma yasağı saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyeceğini açıkladı. Peki Şehirler arası seyahat yasağı başladı mı, zorunlu haller neler?

İçişleri Bakanlığı seyahat yasağı genelgesi: 3. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

3.1- Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

3.2- Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

▪ Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

▪ Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

▪ Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

▪ ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

▪ Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

▪ Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

▪ Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

3.3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.