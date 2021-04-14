Fatih Karagümrük'te 6 Covid-19 vakası! İsimleri açıklandı
Fatih Karagümrük'te Alparslan Erdem, Castro, Campi, Bertolacci, Zukanovic ve Efe Tatlı'nın koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığı açıklandı.Abone ol
Fatih Karagümrük, yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı. Süper Lig ekibi, son 6 günde 6 futbolcusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyurdu.
Yapılan açıklamada Alparslan Erdem, Castro, Campi, Bertolacci, Zukanovic ve Efe Tatlı'nın koronavirüs testleri pozitif sonuçlandığı spor kamuoyuna bildirildi.