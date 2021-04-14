BIST 1.399
DOLAR 8,11
EURO 9,71
ALTIN 451,75
HABER /  SPOR
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Fatih Karagümrük'te 6 Covid-19 vakası! İsimleri açıklandı

Fatih Karagümrük'te Alparslan Erdem, Castro, Campi, Bertolacci, Zukanovic ve Efe Tatlı'nın koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığı açıklandı.

Abone ol

Fatih Karagümrük, yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı. Süper Lig ekibi, son 6 günde 6 futbolcusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyurdu.

Yapılan açıklamada Alparslan Erdem, Castro, Campi, Bertolacci, Zukanovic ve Efe Tatlı'nın koronavirüs testleri pozitif sonuçlandığı spor kamuoyuna bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Seyahat yasağı var mı genelgesi Resmi Gazete'de yayımladı mı?
Bakan Ziya Selçuk'tan velilere çağrı: Çocuklarımıza lütfen iletelim...
CHP'li Bolu Belediyesi'nde imsakiye skandalı! Tanju Özcan'ın savunması pes dedirtti
Antalya'da babasıyla 'sosyal medya' tartışması yaşayan genç 3 gündür kayıp
Trabzonspor'da 48. Olağan Seçimli Divan Genel Kurulu Kovid-19 nedeniyle ertelendi
Balıkesir'de eve kamera yerleştiren aile şok oldu! Çocuklarının hareketleri değişti
ABD Ankara Büyükelçiliği 3 yıl önceki PKK kararını 'hatırlatma' notuyla paylaştı
Son dakika Danimarka AstraZeneca aşısını tamamen bıraktığını duyurdu
Türk bilim insanı Serhat Gümrükçü umutlandırdı: Covid-19'u 48 saatte etkisiz hale getirdi!
Ekrem İmamoğlu: Benim evimde şu an herkes Kovid
Yorumlar