BIST 1.400
DOLAR 8,10
EURO 9,69
ALTIN 453,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

HDP Dilovası eski ilçe başkanı gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı

Kocaeli Dilovası ilçesinin HDP eski ilçe başkanı K.O., 'PKK/KCK terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alındı.

Abone ol

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden soruşturma kapsamında, örgütle ilgisi bulunduğu ve örgüte üye olduğu ileri sürülen, daha öncede örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklanan ve 1 yıl cezaevinde kalan HDP Dilovası eski ilçe başkanı K.O., 'PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu' iddiasıyla şafak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusu devam eden K.O., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Listede Kemal Kılıçdaroğlu da var! 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu
Oruçluyken boşalınca oruç bozulur mu Diyanet ne diyor?
Rekabet Kurulu, 'Google' kararını açıkladı: 296 milyon lira ceza kesildi
Mehmet Özhaseki'den 798 belediyeye Ramazan genelgesi: Borçlarını kapatın
Seyahat yasağı var mı genelgesi Resmi Gazete'de yayımladı mı?
Bakan Ziya Selçuk'tan velilere çağrı: Çocuklarımıza lütfen iletelim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı! Montrö ile uzaktan yakından alakası yok
CHP'li Bolu Belediyesi'nde imsakiye skandalı! Tanju Özcan'ın savunması pes dedirtti
Antalya'da babasıyla 'sosyal medya' tartışması yaşayan genç 3 gündür kayıp
TFF'den yeni yayın ihalesi kararı
Yorumlar