Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti.

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Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut, bugün saat 14.00 sıralarında 86 yaşında hayatını kaybetti.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut, uzun yıllardır kalp tedavisi görüyordu. En son 28 Şubat’ta Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi’nde tedavi altına alınan Akbulut, durumu ciddileşince 10 Nisan’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Tedavisi burada devam eden Akbulut, bugün saat 14.00 sıralarında vefat etti.

Rektör Ünüvar'dan açıklama

Eski Başbakan Akbulut’un vefatından derin üzüntü duyduklarını açıklayan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Değerli arkadaşlar bugün çok hüzünlü bir haberi vermek üzere bir aradayız. Eski Başbakanlarımızdan, eski TBMM Başkanlarımızdan ve şu anda da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut’un vefat haberini vermek için bir aradayız. Akbulut, uzun yıllardır Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak bizim hastamızdı. Kalp hastalığı, kalp yetersizliği ve kalp pili tanılarıyla yıllardır takibimizdeydi. 28 Şubat’tan itibaren de önce Kalp Merkezi’nde, 10 Nisan’dan itibaren de yoğun bakımda takibi yapılıyordu. Bugün maalesef saat 14.00 civarında hayatını kaybetti. Allah’tan rahmet diliyoruz. Yoğun bakım ünitesinde gerçekten doktorlarımız, hemşirelerimiz, çalışanlarımız insanüstü bir gayret sarf etti. Ancak kaderin tecellisi, bugün saat 14.00’de Başbakan Yıldırım Akbulut’u kaybettik. Türkiye büyük bir devlet adamını, bizler de uzun yıllardır takip ettiğimiz bir hastamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin” şeklinde konuştu.

Taziye mesajları

Akbulut'un vefat haberinin ardından siyasilerden taziye mesajları art arda geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ''Eski TBMM Başkanı, 47. Hükümetin Başbakanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Sayın Yıldırım Akbulut bey Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun'' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''Yıldırım Akbulut’un vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun'' dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'daki mesajında ''Türkiye siyasetinin zor günlerine şahitlik etmiş, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı vazifelerinde bulunmuş, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Sayın Yıldırım Akbulut beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun'' ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Başkanı Lütfi Elvan da ''47. Hükümetin Başbakanı, eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Sn. Yıldırım Akbulut’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun'' paylaşımını yaptı.

Yıldırım Akbulut'un vefatıyla birlikte Akbulut'un hayatı vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Yıldırım Akbulut kimdir ve kaç yaşında? İşte, Eski başbakan Yıldırım Akbulut'un hayatı ve biyografisi:

Yıldırım Akbulut kimdir?

Erzincan'da 15 Kasım 1935'te dünyaya gelen Akbulut, babasının PTT memuru olması dolayısıyla ilkokulu Eskişehir'de, ortaokulu Samsun'da, liseyi ise Erzincan'da okudu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirip serbest avukatlık yapan Akbulut, Adalet Partisi Erzincan İl Başkanlığı görevinde bulundu.

3 yıl İçişleri Bakanlığı yaptı

Anavatan Partisinin (ANAP) kurucuları arasında yer alan ve 1983'teki genel seçimde ANAP Erzincan Milletvekili olarak TBMM'ye giren Akbulut, 26 Ekim 1984 - 6 Eylül 1987 arasında Turgut Özal tarafından kurulan 45. Hükümette İçişleri Bakanı olarak görev aldı.

1987'deki genel seçimde yeniden milletvekili olan Akbulut, TBMM Başkanı seçildi ve bu görevini 9 Kasım 1989'a kadar sürdürdü.

Turgut Özal'ın 1989'da Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından aynı yıl Akbulut'un Başbakanlığında 47. Hükümet kuruldu.

Mesut Yılmaz'a yenilerek başbakanlıktan ayrıldı

17 Kasım 1989'daki ANAP 1. Olağanüstü Kongresi'nde Özal'dan boşalan Genel Başkanlık koltuğuna Akbulut oturdu. Akbulut, 15 Haziran 1991'de gerçekleştirilen ANAP Kongresi'nde Mesut Yılmaz'a yenilerek genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrıldı.

2002'de TBMM'ye veda etti

Bu süreçten sonra siyasi çalışmalarına devam eden Akbulut, 18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından TBMM Başkanı seçildi ve bu görevini 2000'e kadar sürdürdü.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ancak adaylığını 2. turun ardından geri çeken Akbulut, 2002'de ANAP'tan istifa ederek Doğru Yol Partisi'nden (DYP) İstanbul milletvekili adayı oldu. Akbulut, DYP'nin barajı geçememesi nedeniyle TBMM'ye veda etti.

Eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Samia Akbulut ile evli olan Akbulut 3 kız çocuğu babasıydı.