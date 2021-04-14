Türkiye 14 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 310 bin 420 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 4 milyon 25 bin 557, can kaybı 34 bin 734 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Nisan 2021 Çarşamba günü verilerine göre; son 24 saatte 310 bin 420 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 2 bin 802 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 279 kişi hayatını kaybetti, 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya çıktı.

Toplam test sayısı 42 milyon 509 bin 905'e ulaşırken; vaka sayısı 4 milyon 25 bin 557, vefat sayısı 34 bin 734, ağır hasta sayısı 3 bin 18 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.3, yatak doluluk oranı yüzde 56.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.