BIST 1.407
DOLAR 8,10
EURO 9,70
ALTIN 452,59
HABER /  POLİTİKA
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Yıldırım Akbulut için taziye mesajı

Anadolu Ajansı

Vefat eden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü. Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü. Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş hisselerine bir ay süreyle satış yasağı geldi
Bursa'da tarihi konak yangınlarında sabotaj şüphesi
Somali'de yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti: 17 ölü 2 yaralı
ABD'de korkunç rakamlar! Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 563 bin 475'e yükseldi
Mersin'de çocuklarını kaybeden aile 15 gün sonra bir kez daha yıkıldı
Samsun'da tarlada lahana toplarken dehşet! Feryatları yürek dağladı
THY'den Rusya'ya uçak seferi açıklaması
İçişleri Bakanlığı'nın acı günü! Yaşam savaşını kaybetti
18 yıl önce işlenen Emine Akkesen cinayetini özel ekip aydınlattı! Katili başka suçtan cezaevindeymiş
Mostafa Mohamed'in sözleşmesi çalındı iddiası! Kriz istifa getirdi
Yorumlar