BURSA'da son iki ayda Osmanlı Devleti'nden miras Tophane eteklerinde yan yana iki ayrı tarihi konakta yaşanan şüpheli yangınlar, "Bursa’nın tarihi evlerini kim yakıyor?" sorusunu gündeme getirdi. Her iki yangının çıkış sebepleri üzerinde çalışan itfaiye ekipleri, yangınları şüpheli bulurken; sabotaj ihtimali üzerine duruluyor.

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İlk yangın, geçtiğimiz 30 Ocak gecesi, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Yahşibey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C.’nin ve ailesinin yaşadığı 200 yıllık tarihi evde ısıtıcının devrilmesi sonucunda yangın çıktı. Dumanların binayı sardığını gören A.C., durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşları tahliye etti ancak küle dönen tarihi konak kullanılmaz hale geldi. Aynı günün sabahında da Osmangazi Belediyesinin ekipleri tarafından yanan tarihi konak yıkılıp bölge temizlendi.

Ramazan'ın ilk günü tam iftar saatinde yine aynı mahalle ve aynı sokakta aralarında çok az mesafe bulunan bir başka tarihi konakta da bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen 3 katlı tarihi konak, konumu sebebiyle alev alev yanarken; yükselen alevler, Bursa’nın bir çok bölgesinden görüldü. İftar saatine denk gelen yangın, iftar sofrasında buluşan çok sayıda vatandaşı da sokağa döktü. Binanın tarihi geçmişini bilen yaşlı kadınlar, sokağa inip yangına müdahale etmek istedi.

Bina sahibi, dumandan etkilenirken; evinde beslediği onlarca kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedilerin kurtarılmasından memnun olan bir hayvansever kadın ise mutluluk gözyaşlarını tutamadı. Kullanılmaz hale gelen tarihi konak, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Küle dönen konak, sabah saatlerinde bölgeye gelen belediye ekipleri tarafından yıkılıp bölge temizlendi.