Mukabele ne demek ne zaman başlanır televizyonda mukabele olur mu?

Ramazan ayının başlaması ile birlikte birçok vatandaş mukabele nedir, nasıl olur ve mukabele televizyondan okunur mu sorusunun yanıtını araştırıyor. Ramazan boyunca camilerde ve evlerde toplu olarak Kur'an okumak anlamına gelen mukabele oruç ve namazın yanında Ramazan'da yapılan toplu bir ibadettir.

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Mukabele nedir, nasıl olur ve toplu mukabele yapmak şart mı soruları Ramazan'ın başlaması ile merak edildi. Karşılık vermek, karşılıklı okumak, yüz yüze olmak anlamına gelen mukabele, Ramazan boyunca camilerde ve evlerde toplu olarak Kur'an okumak anlamına da gelir. İşte Ramazan boyunca yapılacak olan mukabele hakkında merak edilenler...

Mukabele nedir: Mukabelenin sözlük anlamı karşılık vermek, karşılıklı okumak, yüz yüze olmaktır. Halk arasında ise İslam dininin kutsal kitabı olarak kabul edilen Kur’an-ı Kerim’i ezberden ya da yüzüne bakarak okuyan bir kişiyi takip etmenin adı, mukabeledir.

Nasıl yapılır: Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen bu gelenek, iki kişiyle yapılabileceği gibi kalabalık bir grupla da yerine getirilebilir. Mukabele esnasında Kur’an-ı Kerim’i dinleyen kişilerin sessiz olmaları ve okuma esnası

Mukabele hangi kanalda:

2021 Ramazan ayında mukabele her gün saat 15.00'te Diyanet İşleri Başkanlığı resmi kanalı Diyanet TV'de izleyici ile buluşacak.