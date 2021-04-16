Covid-19 aşısı olmak istemeyen öğretmeni, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ikna etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da aşı olmak istemeyen anaokulu öğretmenini telefonla arayarak, ikna etti. Öğretmenin kızı İrem Sezgin, annesi evde aşı olurken çekilen fotoğraflarını ve Bakan Koca ile konuşmasının videosunu, "Meğer ikna ekibi sağlık bakanımızmış" notu ile sosyal medyadan paylaştı.

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İrem Sezgin, anaokulu öğretmeni annesinin Covid-19 aşısı yaptırmak istememesi üzerine dün akşam Twitter'daki hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek, destek istedi. Sezgin, "Annem anaokulu öğretmeni, istese tam şu an aşı olabilir; ama istemiyor. İstememesinin hiçbir gerekçesi yok, sadece inat. Bu insanları hiçbir ikna timiyle ikna edemezsiniz, biz evlatları olarak edemiyoruz. Lütfen bu insanlarla boşa zaman kaybetmeyelim, isteyen olsun" mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanlığı'nca da Sezgin'e Twitter'dan yanıt verilerek, iletişim numarası istendi.

Bakan Koca'dan teşekkür telefonu

Sağlık Bakanı Koca, İrem Sezgin'i arayarak, annesi ile iletişim sağladı. İrem'in annesi ile konuşan Koca, aşı olması için ikna etti. Bunun üzerine anaokulu öğretmenine evde sağlık ekibi tarafından aşı uygulaması yapıldı. İrem Sezgin de annesine aşı yapılırken ve sağlık ekibiyle birlikte çay içerken çekilen fotoğrafları, "Aşımızı olduk, kahvemizi içtik. İnşallah bir gün sizi de kahve içmeye bekliyoruz Bakanım" mesajı ile Twitter'dan paylaştı.

Bakan Koca da İrem'i ve annesini yeniden telefonla arayarak, teşekkür edip, "Öğretmen olduğunuz için siz biliyorsunuz, öğretmen arkadaşlarımızın özellikle ramazan döneminde aşılarını tamamlayalım istiyoruz. Devamında ilkokul ve okul öncesi dönemin eğitimini sürdürmekte kararlıyız. O nedenle aşı sorununu çözelim istiyoruz. Böyle bir sorun olduğu söylenince yaptırmamak için çok sebep olmamalı, gerekiyorsa 'Görüşelim' dedim. O nedenle rahatsız etmiş oldum. Bu arada aşınızı da olmuş oldunuz" dedi.

'Meğer ikna ekibi Sağlık Bakanımızmış'

İrem Sezgin, Bakan Koca'nın annesiyle telefon görüşmesinin videosunu da "Meğer ikna ekibi sağlık bakanımızmış" notuyla Twitter'dan paylaştı.

Bakan Koca ise Sezgin'in paylaşımını etiketleyerek, "Öncesinde sizin de katkınız az değil. Annenizin aşı olmayı kabul etmesinden hepimiz mutluyuz" mesajını paylaştı.