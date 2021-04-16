Eski İspanyol savunmacı Ivan Helguera, Real Madrid'in kendisini Fenerbahçe'ye göndermek istediğini söyledi.

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Real Madrid'in eski futbolcusu Ivan Helguera, İspanyol basınına verdiği röportajda Fenerbahçe anısını anlattı.

AS gazetesine konuşan Helguera, kaptanlık da yaptığı Real Madrid'den ayrılık sürecini anlattı. Real Madrid'den ayrılırken hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Helguera, ''Benim gitmemi onlar istedi. Dönemin sportif direktörü Mijatovic'in bunu yapması canımı acıtıyor. Başkan Ramon Calderon ve Mijatovic'in Real Madrid'den ayrılmam gerektiğini söylemesi canınızı yakıyor.'' dedi.

''Beni Fenerbahçe'ye göndermek istediler''

Helguera, ''Bana Real Madrid formasını bir daha giyemeyeceğimi söylediler. Beni Fenerbahçe'ye satmak istediler. Ya Real Madrid'de kalacaktım ya da Valencia'ya gitmek istiyordum. Sözleşmem devam ediyordu, takımda kalabilirdim ama aynı yönetim devam ediyordu. Forma numaram alındığında 8 yıldır beraber oynadığım arkadaşlarımın beni desteklememesine üzüldüm. Sonunda gitmek istediğim takıma imza attığım için şanslıydım. Bunlar futbolun içinde olan şeyler'' dedi.

Fenerbahçe aynı yıl Roberto Carlos'u transfer etmişti

Stoper ve ön libero pozisyonlarında oynayan Ivan Helguera, 1999-2007 yılları arasında Real Madrid forması giydi. 33 yaşında İspanyol devinden ayrılan oyuncu bir yıllık Valencia macerasının ardından kariyerini noktaladı. Fenerbahçe aynı yıl Real Madrid'den Roberto Carlos'u renklerine bağlamıştı.