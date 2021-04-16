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NATO ve AB: Siber saldırılar karşısında ABD ile dayanışma içindeyiz

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, ABD tarafından Rusya bağlantılı olduğu değerlendirilen siber saldırılarla ilgili Washington yönetimi ile dayanışma içinde olduklarını duyurdu.

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ABD, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etkilemeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Söz konusu kararın ardından AB ve NATO'dan ayrı ayrı açıklamalar geldi. NATO'nun açıklamasında, üye ülkelerin ABD ile dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, "Müttefikler bireysel olarak ve topluca ittifakın güvenliğini güçlendirmek amacıyla harekete geçmektedir." denildi.

Rusya'ya çağrı
Açıklamada, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a kimyasal maddeyle saldırı düzenlendiği, Afganistan'daki ABD ve NATO güçlerine saldırılara Rusya'nın destek verdiğine yönelik raporlar bulunduğu belirtilerek, Rusya'ya istikrarı bozucu davranışı durdurması ve silahların kontrolü ile silahsızlanma konularında uluslararası yükümlülüklerine uyması çağrısı yaptı.

AB, siber saldırılardan endişeli 
AB'den yapılan açıklamada, kötü niyetli olduğu belirtilen SolarWinds siber operasyonunun etkilerine karşı üye ülkelerin ABD ile dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Saldırının dünya genelinde AB ülkeleri de dahil olmak üzere, devletleri ve şirketleri etkilediği ifade edilen açıklamada, artan kötü niyetli siber saldırılar karşısında endişe duyulduğu, bunların güvenliğin yanı sıra sosyal ve ekonomik etkilerinin olabileceği aktarıldı.

SolarWinds saldırısı nedir
ABD, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rusya bağlantılı olduğundan şüphelenilen bilgisayar korsanlarının, Aralık 2020'de "SolarWinds" adlı yazılıma ağ ve sistem altyapılarını yöneten bir yazılıma yerleştirdikleri kötü amaçlı kodlarla; aralarında ABD Hazine Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının bulunduğu çok sayıda federal kurumun bilgisayar sistemlerine sızdığı ortaya çıkmıştı. ABD yönetimi saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

ABD’li yetkililer geçen ay siber saldırıya ek olarak, herhangi bir kanıt olmamakla birlikte, Rusya Başkanı Vladimir Putin’in eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesine yardım etmek amacıyla etki operasyonları düzenlenmesine Rus ajanlarına yetki verdiğini iddia etmişti.

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