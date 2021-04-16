"Geldim, deneme amaçlı kendim 44 torba yaptım" diyen Kahraman "Bundan alacak olduğum mahsul, 140 kilo. Bana iyi kötü kazandıracağı 2 bin 500 TL. Bunun 500 TL’si masraf, 2 bin TL’si kar olarak kalır. Komşuma da yaptım, o da güzel ürün aldı. Bundan sonraki aşamada çoğaltmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.