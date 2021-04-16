Askerde görüp hobi olarak Sakarya'da başladı! 2 bin lira kar etti
SAKARYA'da yaşayan Mesut Kahraman, askerde görüp hobi olarak başladığı işte şimdi siparişlere yetişemiyor.
Karasu’da fındık üretimine alternatif olarak istiridye mantarı yetiştiriciliği dikkat çekiyor. Bu kapsamda Ortaköy Mahallesi’nde ikamet eden Mesut Kahraman, askerlik yıllarında gördüğü istiridye mantarı yetiştiriciliğini kendi mahallesinde hayata geçirdi.
Kahraman, 140 kilo mantardan yaklaşık olarak 2 bin lira kar ettiğini belirterek mantarın oluşma aşamalarından söz etti. Kahraman, hobi olarak başladığı istiridye mantarına talebin de fazla olduğunu aktardı.
İstiridye mantarının masrafları ve kalitesinden bahseden Mesut Kahraman, “İstiridye mantarını 3-4 yıl kadar önce araştırdığım bir şeydi” diyerek sözlerine başlayan İstiridye Mantarı Üreticisi Mesut Kahraman, “Askerliği yaptığım Karamürsel’e gittim. Orada bir arkadaşım vardı. Bana nasıl yapacağımı gösterdi, anlattı, tohumunu verdi" dedi.
"Geldim, deneme amaçlı kendim 44 torba yaptım" diyen Kahraman "Bundan alacak olduğum mahsul, 140 kilo. Bana iyi kötü kazandıracağı 2 bin 500 TL. Bunun 500 TL’si masraf, 2 bin TL’si kar olarak kalır. Komşuma da yaptım, o da güzel ürün aldı. Bundan sonraki aşamada çoğaltmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.