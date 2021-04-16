HSBC çalışma saatleri 2021 yeni açılış-kapanış saatleri

Artan vakaların ardından yeni tedbir ve kısıtlamalar hayata geçti. Banka çalışma saatleri de yeniden güncellendi. Peki 2021 HSBC çalışma saatleri ne oldu, bankalar kaçta açılıyor, HSBC kaçta kapanıyor?

Abone ol

Yeniden tırmanışa geçen koronavirüs vakalarının ardından banka çalışma saatleri de güncellendi. Ülke genelinde milyonlarca vatandaşa hizmet veren bankalarda işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler çalışma saatlerini merak ederken bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorusuna yanıt aramaya başladı.Peki HSBC ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor?

Akbank çalışma saatleri: Akbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

Akbank müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurmuştu.

Denizbank çalışma saatleri: Denizbank tarafından müşterilere gönderilen mesajda:

"Değerli Müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibariyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir."

Denizbank tarafından gönderilen son bilgilendirme mesajında:

"Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz." denilmişti.

QNB Finansbank çalışma saatleri:

QNB Finansbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir"

QNB Finansbank'ın son bilgilendirme mesajında

"Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibariyla hafta içi 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasinda hizmet vermeye başlayacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

Türkiye İş Bankası çalışma saatleri: Türkiye İş Bankası tarafından müşterilerine gönderilen bilgilendirme mesajı şöyle:

"Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."

Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri: Yapı Kredi Bankası müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında:

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

Garanti BBVA çalışma saatleri:

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz"

Garanti Bankası'nın müşterine yaptığı son açıklamada 11 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla normal saatleri olan 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında hizmet vermeye devam edileceği söylenmişti.

Ziraat Bankası çalışma saatleri: Ziraat Bankası 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunuyordu. Yapılan son açıklamayla birlikte Ziraat Bankası çalışma saatleri 4 Mart 2021 tarihinden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

HSBC çalışma saatleri:

HSBC tarafından yapılan açıklama şöyle:

HSBC, internet sitesinden yaptığı açıklamada "18 Ocak Pazartesi günü itibarıyla tüm şublerimiz hafta içi her gün 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında müşteri ziyaretlerine açık olacaktır.

ING Banka çalışma saatleri:

ING Bank, 12 Ocak 2021 tarihinde müşterilerine gönderdiği mesajda

"Geçici bir süre ile değişen şube çalışma saatlerimizi yeniden düzenledik. Artık subelerimizde, 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denildi.

Vakıfbank çalışma saatleri:

Vakıfbank 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunuyordu. Yapılan son açıklamayla birlikte Vakıfbank çalışma saatleri 4 Mart 2021 tarihinden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

Halk Bankası çalışma saatleri: Halk Bankası 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunuyordu. Yapılan son açıklamayla birlikte Halk Bankası çalışma saatleri 4 Mart 2021 tarihinden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.