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Kayseri'de dilencilik yapanların rezidansta kaldıkları ortaya çıktı

KAYSERİ'de dilencilik yapan şahısların duygu istismarını zabıta deşifre etti. Kendilerini çöpten ekmek topluyormuş gibi gösteren dilencilerin, rezidansta kaldıkları ve dilendikleri bölgelere de taksi kullanarak gittikleri ortaya çıktı.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri il genelindeki denetimlerinde, farklı kentlerden gelerek özellikle alışveriş merkezleri, marketlerin yakınlarında bulunan çöp konteynerlerinin önlerinde poşetle getirdikleri yiyecekleri buradan toplamış gibi davranıp insanların duygularını sömüren ve yanlarındaki çocuklarıyla para toplayan dilencilere müdahale ederek, onları bu bölgelerden uzaklaştırdı.

Dilendikleri noktalara taksiyle seyahat
Zabıta ekiplerince yapılan araştırmalarda, bu yöntemi kullanan dilencilerin belirledikleri noktalara taksilerle gidip geldikleri, kiralık rezidanslarda kaldıkları ve vatandaşların para dışında verdikleri yiyecekleri çöpe attıkları tespit edildi.

"İtibar etmeyin" uyarısı
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, çöp konteynerlerinden çocuklarıyla yiyecek topluyormuş görüntüsü vererek dilencilik yapan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Bu kişilerin asıl amaçlarının marketten çıkan veya yoldan geçen insanlardan para almak olduğunu vurgulayan Kayacık, "Bu gibi insanlara para verilmemesini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerinin talepleri valilik, belediyeler ve kaymakamlıklar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından karşılanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kayacık, ana arterlerde ve kavşaklarda cam silen, dilencilik yapan, küçük yaşta çalıştırılan çocuklara ve çöpten yiyecek topluyormuş görüntüsü vererek para toplayan kişilere yönelik denetimlerinin aralıksız devam edeceğini kaydetti.

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