Galatasaray'ın Göztepe maçı için İzmir'e gidecek olan deplasman kafilesi açıklandı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Galatasaray'ın Göztepe maçı için İzmir'e gidecek olan deplasman kafilesi açıklandı.



Takımda 6 eksik

Galatasaray'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Göztepe maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, DeAndre Yedlin ve Martin Linnes, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed ile kırmızı kart cezalısı Ryan Donk ve sarı kart cezalısı Ryan Babel yarın kadroda yer alamayacak.





Oğulcan Çağlayan ya da Halil Dervişoğlu

Teknik direktör Fatih Terim'in forvetler Falcao, Mustafa Muhammed ve Babel'in yokluğunda hücumda Oğulcan Çağlayan ya da Halil Dervişoğlu'na görev vermesi bekleniyor. Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılıların Göztepe maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk."