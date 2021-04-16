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Ankara'da cami bahçesinde vaşak yakalandı! Oraya nasıl geldi?

ANKARA'nın Nallıhan ilçesindeki bir caminin bahçesinde vaşak yakalandı. Vaşak'ın şehre neden indiği merak konusu oldu...

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Nallıhan ilçesinde Çayırhan Mahallesi Merkez Cami bahçesinde bir vaşağın yiyecek aradığını görenler, zabıta ekiplerine haber verdi. Ekiplerce yakalanan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Nallıhan Şefliği yetkililerine teslim edildi.

Vaşağın veteriner kontrolünün ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi. 

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