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İdari izin nedir 657'li memurun maaşından kesilir mi?

Koronavirüs vakalarının hızla artmasının ardından yeni tedbir ve kısıtlamalar Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre kronik hastalığı olan, hamile, 10 yaş altı çocuğu olan kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Peki idari izin nedir, yıllık izinden düşer mi, maaştan kesilir mi?

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Yeni tedbirler kapsamında kronik hastalığı olan, 10 yaş altı çocuğu kadın memurlar ve hamile olan çalışanlar idari izinli sayılacak. 657'li memurları kapsayan idari izin hakkında merak edilen konulardan biri de idari izinliyken çalışanın maaşı kesilir mi, idari izinli günler yıllık izinden düşülür mü?

İdari izin olarak adlandırılan izin türü sadece 657 sayılı kanun kapsamında çalışan devlet memurlarına verilmektedir. Özel sektör memurlarının faydalanamadığı idari izin sadece devlet memurlarına değil aynı zamanda devlette görev alan sanatçılar, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izin alabilmektedir. İdari izin çalışan personelin kurumu tarafından verilen izin türüdür.

İdari izin kimleri kapsamaktadır: İdari izinler bakanlar kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde belirlenip, çalışan personelin kurumundan aldığı bir izindir. İdari izin tatil olmayıp sadece kurum tarafından verilen bir izin türüdür.

İdari izin yıllık izni etkiler mi: Devlet Personel Başkanlığı devlet memurlarının kullanabilecekleri idari izinlerin genel tatil ve Türkiye resmi tatilleri kapsamına girdiği durumlar ile ilgili 29.04.2016 tarihinde yayınlanan 2635 sayılı görüş ile birlikte düşürüleceğini belirtmiştir.

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