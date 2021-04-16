BREZİLYA'da Covid-19 nedeniyle can kaybının önüne geçilemezken hastanelerde hastalara verecek ilaç kalmadı. Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği ülkede, Covid-19 hastaları uyuşturulmadan entübe edilmeye başlandı.

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Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Brezilya'dan gelen haberler tüm dünyayı dehşete düşürmeye devam ediyor. Koronavirüs mutasyonlarının en yoğun görüldüğü ülke olan Brezilya'da sağlık sistemi çökmek üzere. Ülkede son 24 saatte 3 bin 560 kişi yaşamını yitirdi. Salgın nedeniyle ülkedeki toplam ölü sayısı 365 bin 444'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 236 bin 295 olarak açıklandı. Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Öte yandan AP'nin yayınladığı bir rapor bugün Guardian gazetesinde kendine yer buldu ve okuyanların adeta kanını dondurdu.

Hastaları entübe edecek ilaçlar kalmadı

Habere göre Brezilya'da sağlık çalışanları ellerinde kalan ilaçların azalması nedeniyle ağır durumdaki Kovid-19 hastalarını entübe ederken narkoz uygulayamıyorlar ve bu hastalar uyuşturulmadan son derece acı verici olan işlemi sonuna kadar hissetmek zorunda kalıyorlar.

Hastanelerin bu durumu haftalar öncesinden bildirdiği ve sağlık bakanlığının uyarıldığı da ülkeden gelen haberler arasında.

Sulandırıp artırıyorlar

Rio de Janeiro'da bulunan Albert Schweitzer hastanesinden bir doktorun AP'ye aktardığına göre, sağlık çalışanları günlerdir ellerindeki ilaçları idareli kullanabilmek için sulandırıyor ve miktarını arttırıyor.

İlaçlar tükenmeye başlayınca da çaresiz kalan doktorlar ve hemşireler hastaları kasları bloke eden bir ilaçla uyuşturmaya çalışıp yataklarına bağlamaya başlamışlar.

Konunun hassasiyeti nedeniyle ismini vermek istemeyen bir doktor hastaların entübe işlemi yapılırken uyuşturulmadıkları için işlem esnasında çok acı çektiklerini ve konuşarak kendilerine engel olmaya çalıştıklarını aktarıyor. Tüm bunlar olurken hastaların bilinçleri ise tamamen açık...

Brezilya'nın O Globo gazetesinde yer alan habere göre de hasta yakınları sevdiklerinin acı çekmemesi için çaresizce narkoz için kullanılan ilaçları bulmaya çalışıyor.