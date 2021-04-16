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Eskişehir'de üreticilerden depolarında kalan kuru soğanların alımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Eskişehir'de üreticiler, depolarında kalan tüketim fazlası kuru soğanların Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) satın alınarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmasının önünü açtığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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Tepebaşı İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük emeklerle üretilen kuru soğanların depolarda çürümesine izin verilmemesi dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuru soğan üreticisinin deposunda kalan ürünler nedeniyle gelecek yıl ekim yapmamayı bile düşündüğünü anlatan Buluşan, şöyle konuştu:

"Depodaki kuru soğanların Toprak Mahsulleri Ofisince alınması çiftçi için bir can suyu oldu. Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşa verilmesinin daha çok anlamı var. Eskişehir'den 10 bin ton kuru soğan alınacak. Çok hızlı hareket ediyoruz. Dün itibarıyla 500 ton civarında sevkiyatı gerçekleştirdik. İstanbul, Bilecik, Edirne gibi kentlere kuru soğan gönderdik. 15 gün içinde sevkiyatları tamamlamayı planlıyoruz.

Buluşan, üreticiye desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Kuru soğan üreticisi Ramazan Eryürük ise çürüyüp dökülmesinden kuşkulandığını ürününün Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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