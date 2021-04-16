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AK Partili Ömer Çelik'ten KKTC'deki 'Kur'an kursu' kararına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Anayasa Mahkemesi kararı, Türkiye'ye geçmişte çok acılar yaşatmış zihniyetin yeniden ortaya çıkması oldu. Laiklik din ve vicdan özgürlüğüne aykırı şekilde yorumlanamaz" dedi.

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AK Partili Çelik, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, KKTC Anayasa Mahkemesi'nin Kur’an kurslarının kapatılmasına yönelik aldığı karara tepki gösterdi.

Çelik, açıklamasında, "KKTC’de Anayasa Mahkemesi kararı, Türkiye’ye geçmişte çok acılar yaşatmış zihniyetin yeniden ortaya çıkması oldu. Laiklik din ve vicdan özgürlüğüne aykırı şekilde yorumlanamaz. Laiklik din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak yorumlanmalıdır. Laiklik nerede din ve vicdan özgürlüğü ile çatışan 'laikçilik' haline getirilmişse toplumsal barış zedelenmiştir. Laiklik bir ideolojik mücadele aracı değil, toplumsal barışı koruyan bir düzenlemedir. Laikliğin din ve vicdan özgürlüğünü engelleyen şekilde yorumlanmasını doğru bulmuyoruz. Yargısal aktivizm ve seküler radikalizm her zaman laiklik ilkesine ve demokrasiye zarar vermiştir. Laiklik demokratik bir ilkedir; demokratik hakların gaspı için kullanılamaz" dedi. 

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