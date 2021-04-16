BIST 1.409
DOLAR 8,08
EURO 9,68
ALTIN 460,83
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK
ADV Ramazan'da umut var
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Bolu yaylarındaki kaçak yapılar yıkıldı

İhlas Haber Ajansı

Bolu’da, yaylalarda tespit edilen kaçak yapılardan 3 tanesi ekipler tarafından yıkılırken, 2 kaçak yapı sahibi tarafından kaldırıldı.

Abone ol

Bolu’nun en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve yılın 4 mevsimi yüz binlerce tatilcinin ziyaret ettiği Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde köylüler tarafından özellikle yöresel ürünlerin satıldığı kaçak işletmeler için yıkım kararı çıkarıldı.

Bolu merkeze bağlı Hamzabey ve Yakutlar yaylalarında kaçak oldukları tespit edilen 5 yapının yıkılması için çalışma başlatıldı. Geniş güvenlik önlemi altında bölgeye giden ekipler iş makineleriyle kaçak olduğu tespit edilen 3 iş yerini yıktı.

Yıkım kararı alınan 2 iş yeri ise sahipleri tarafından bulunduğu yerlerden kaldırıldı. Kaçak yapıların yıkım işlemlerinin önümüzdeki günlerde Sarıalan ve Saraycık yaylalarında devam edeceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin ABD ve Japonya'yı kendisine karşı cephe almamaları konusunda uyardı
AK Partili Ömer Çelik'ten KKTC'deki 'Kur'an kursu' kararına tepki
Abdülkadir Ömür: Avrupa Şampiyonası hayalim var
Ramazan için kritik uyarıyı Opr. Dr. Eyüp Coşar yaptı! Ciddi ağrılara neden olabilir
KKTC'de Kur'an kursları yasaklandı mı? Başbakan Ersan Saner açıkladı!
İstanbul AVM kapanış saati güncellendi 2021 AVM çalışma saatleri
Brezilya'da ilaç kalmadı! Covid-19 hastaları narkozsuz entübe ediliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2023 seçimlerinden başarı ile çıkacağız
İdari izin nedir 657'li memurun maaşından kesilir mi?
Ankara'da cami bahçesinde vaşak yakalandı! Oraya nasıl geldi?
Yorumlar