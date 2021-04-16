BURSA'da Ulu Caminin korkuluklarına 'Haç' işaretine benzediği iddiasıyla balyozla saldıran Tamer Ö.'nün, emniyetteki ifadesinde 'Ben, Hz. Yakup’un oğluyum. Bana emir geldiği için bunu yaptım' dediği öğrenildi.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi tarihi Ulucamii'nde gece saatlerinde meydana geldi. Tamer Ö.(39), eline aldığı balyoz ile 622 yıllık Ulu Cami'nin kuzey tarafındaki pencerelerine saldırdı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Tamer Ö.'yü gözaltına aldı.

"Yok etmem söylendi"

Emniyete verdiği ifadesi ortaya çıkan Tamer Ö.'nün "Ben, Hz. Yakup’un oğluyum. Bana emir geldiği için bunu yaptım. Penceredeki demirler, haç işaretine benziyor. Bana onları yok etmem söylendi. Ben de evden aldığım balyozla kırmaya çalıştım. Bana gelen emirleri kedi ve köpeklere de anlatıyorum. Pişman değilim" dediği öğrenildi.

Psikiyatri servisine yatırıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Ö., çıkarıldığı mahkemece verilen kararla Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'ne yatırılırken, tedavisine başlandı.