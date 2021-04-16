Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasında tartışmayla geçen basın toplantısından bir gün sonra Yunanistan hükûmeti, Türkiye'yle "farklı görüşlere rağmen olumlu bir gündem" sürdürmeyi istediklerini açıkladı.

Abone ol

Dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın basın toplantısı sırasında sarf ettiği skandal sözler görüşmelere damga vurmuştu. Toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısı gerçekleştirmiş, dostça başlayan toplantıda Dendias skandalı ile neticelenmişti.

''Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu''

Bakan Çavuşoğlu'un sıcak mesajlarının ardından Dendias'ın skandal açıklamaları sonrası gerginlik oluşmuş, Yunan Bakan'ın "Eğer Türkiye bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse önlem ihtimalleri tekrar gündeme gelecektir" sözlerine Bakan Çavuşoğlu şöyle yanıt vermişti; "Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım ama ilk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum. Ama Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil."

Pozitif bir ajanda vurgusu

Reuters'ta yer alan habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Dendias ve Çavuşoğlu'nun gergin geçen basın toplantısının ardından ilk açıklama geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; ''Mitsotakis hükümetinin pozitif bir ajanda için çok açık bir iradesi bulunuyor''

Açık kapı bırakıldı

Açıklamada 'İki ülke arasında bazı görüş ayrılıkları vardı bazı görüş ayrılıkları da hala sürüyor' ifadeleri de yer aldı. Ayrıca Yunanistan'ın Türkiye ile olan ilişkilerinde özellikle ekonomi olmak üzere 'bir dizi işbirliği' için açık kapı bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası soruları yanıtladı. Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın provokasyonu için "Öncesinde ben görüşmüştüm. Görüşmemizde gayet sıcak hava içerisinde görüşme yaptık fakat Dışişleri Bakanımızla yaptıkları görüşmede iş farklı zemine kaydı. Dışişleri Bakanımız Dendias'ın bu davranışları karşısında haddini bildirdi. Daha yumuşak olamazdı. Gereken yaklaşımı yapmak suretiyle işi bitirmiş oldular. Bunu doğru bulmuyoruz.'' şeklinde yorumda bulundu.