BIST 1.409
DOLAR 8,08
EURO 9,68
ALTIN 460,83
HABER /  POLİTİKA  /  CHP
ADV Ramazan'da umut var
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

CHP’nin ‘128 milyar dolar nerede?’ pankartına Ağrı’dan yanıt

İhlas Haber Ajansı

Ülke genelinde CHP il-ilçe binalarına asılan "128 milyar dolar nerede? afişlerine tepki olarak Ağrı’da "Vatandaş Soruyor. CHP’nin içindeki taciz ve tecavüz failleri nerede?” yazılı pankartlar asıldı.

Abone ol

Ülke genelinde CHP il-ilçe binalarına asılan "128 milyar dolar nerede? afişlerine Ağrı’dan tepki geldi.
Ülke genelinde CHP il-ilçe binalarına, billboard ve reklam panolarına asılan "128 milyar dolar nerede? afişlere tepki göstermek amacıyla, Ağrı’da şehrin birçok yerinde bulunan billboard ve reklam panolarına “Vatandaş Soruyor. CHP’nin içindeki taciz ve tecavüz failleri nerede?” yazılı pankartlar asıldı.

İlgili Haberler
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan '128 milyar dolar nerede?' açıklaması!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yeni bir belamız daha oldu ilk olarak Meksika'da görüldü Avrupa'dan sonra Türkiye'ye giriş yaptı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs tedbiri! Bu yıl Kastamonu’da Ramazan davulu çalmayacak
Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi hayatını kaybetti! İstanbul'da trafik kilitlendi
Instagram hatasını kabul edip özür diledi: Kesinlikle olmamalıydı
ABD Başkanı Biden Putin yerine 'Klutin' deyince tepkilere maruz kaldı
Flaş teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde teminatlı dönem
Kütahya'da birlikte alkol alıp döverek öldürdü! Savunması pes dedirtti
Gündeme oturan iddia Türkiye'den 13 adet Bayraktar TB2 SİHA almak için sipariş verdiler
Almanya'ya İltica gezisi! Malatya'da Vali Yardımcısı ve 3 kişi görevden alındı
Adıyaman'da yediği çilek 8 yaşındaki çocuğun hayatına mal oldu
Diyarbakır’da dönüşü yasak olan yola giren otomobil kazaya sebep oldu: 5’i ağır 7 yaralı
Yorumlar