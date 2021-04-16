BIST 1.409
DOLAR 8,08
EURO 9,68
ALTIN 460,83
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Ramazan'da umut var
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Instagram hatasını kabul edip özür diledi: Kesinlikle olmamalıydı

Kullandığı algoritmalarla kullanıcılarına ilgilerini çekecek daha çok içerik sunmaya çalışan sosyal medya ağı Instagram, yeme bozukluğu yaşayan kullanıcılarından özür dilemek zorunda kaldı.

Abone ol

2012 yılında Facebook tarafından satın alınan sosyal medya ağı, kullanıcılarının daha fazla ilgilendikleri içerikle buluşabilmesi için kullandığı algoritmalarda sorunlar yaşıyor. Etiketlerle arama özelliğinde kullanıcıların hareketlerine göre otomatik sözcükler sunan platform, yeme bozukluğu olan kişilere sunduğu iştah kesiciler nedeniyle tepki topladı.

BBC'nin haberine göre uzmanlar; beslenme sorunu yaşayan kişilerin bu tip teşvik edici içeriklerle yeniden sorunlar yaşayabileceklerini söyledi. Sorunun ortaya çıkması üzerine Facebook tarafından bir sözcü açıklama yaparak bunun bir hata olduğunu ve sorunun çözüldüğünü belirtti.

"Kesinlikle bunlardan biri olmamalıydı"
Instagram'dan yapılan açıklamada "En çok ilgilendiğiniz içeriği daha kolay keşfetmenize yardımcı olmak için kısa süre önce Instagram’da hashtag’lerin ve kullanıcı adlarının ötesinde yeni bir arama işlevini kullanıma sunduk. Bu yeni özelliğin bir parçası olarak, arama çubuğuna dokunduğunuzda, aramak isteyebileceğiniz konuları öneriyoruz. Bu öneriler ve arama sonuçlarının kendisi genel ilgi alanlarıyla sınırlı ve kilo kaybı ile ilgili sözcükler kesinlikle bunlardan biri olmamalıydı." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Biden Putin yerine 'Klutin' deyince tepkilere maruz kaldı
Bursa'da Ulu Camiye balyozla saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı: Hz. Yakup’un oğluyum
Kütahya'da birlikte alkol alıp döverek öldürdü! Savunması pes dedirtti
Gündeme oturan iddia Türkiye'den 13 adet Bayraktar TB2 SİHA almak için sipariş verdiler
Adıyaman'da yediği çilek 8 yaşındaki çocuğun hayatına mal oldu
Diyarbakır’da dönüşü yasak olan yola giren otomobil kazaya sebep oldu: 5’i ağır 7 yaralı
Bu kez Elazığ! Akçakiraz Belediyesi'nin Almanya'ya gönderdiği 48 kişiden sadece 3'ü geri döndü
Aksaray'da FETÖ operasyonu! İl Milli Eğitim Müdürlüğü eski personeli tutuklandı
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Fatih Terim, Adana Demirspor'un efsane isminin tabutunu omuzladı
Yorumlar