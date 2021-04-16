BIST 1.409
DOLAR 8,08
EURO 9,68
ALTIN 460,83
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi hayatını kaybetti! İstanbul'da trafik kilitlendi

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da TEM Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü önce bariyerlere, daha sonra seyir halindeki otomobile çarptı. Metrelerce sürüklenen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydan ageldi. İddiaya göre, 34 COJ 537 plakalı lüks motosikletin sürücüsü Cem İlhan(21) bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, önce bariyerlere daha sonra seyir halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün kullandığı kaskın ikiye bölündüğü görüldü. Cenaze yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Cenazenin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Toprak kayması sonucu tesadüfen ortaya çıktı! Samsun'da ekipler harekete geçti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Prestij Projelerde Tanıtım ve Organizasyon Hasan Karadeniz’e sorulur
Instagram hatasını kabul edip özür diledi: Kesinlikle olmamalıydı
Bursa'da Ulu Camiye balyozla saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı: Hz. Yakup’un oğluyum
Flaş teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde teminatlı dönem
Gündeme oturan iddia Türkiye'den 13 adet Bayraktar TB2 SİHA almak için sipariş verdiler
Almanya'ya İltica gezisi! Malatya'da Vali Yardımcısı ve 3 kişi görevden alındı
Adıyaman'da yediği çilek 8 yaşındaki çocuğun hayatına mal oldu
Diyarbakır’da dönüşü yasak olan yola giren otomobil kazaya sebep oldu: 5’i ağır 7 yaralı
Bu kez Elazığ! Akçakiraz Belediyesi'nin Almanya'ya gönderdiği 48 kişiden sadece 3'ü geri döndü
Aksaray'da FETÖ operasyonu! İl Milli Eğitim Müdürlüğü eski personeli tutuklandı
Yorumlar