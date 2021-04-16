İlk izlenimlere göre mezarın bir oygu mezar olduğunu ifade eden OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Okay Pekşen, “Oygu mezarlar, genel itibariyle düz bir zemine, oval şekilde açmak suretiyle oluşturulmuş mezar tipleridir. İçerisinde 2 iskeletin bulunmuş olması, farklı zamanlarda bu mezarın kullanmış olduğunu gösteriyor." dedi.