Toprak kayması sonucu tesadüfen ortaya çıktı! Samsun'da ekipler harekete geçti
SAMSUN'da toprak kayması sonucu tesadüfen ortaya çıkan oygu mezar ekipleri harekete geçirdi.
İlkadım ilçesindeki Amisos Antik Kenti'nde yağışlardan sonra toprak kayması meydana geldi. Heyelan sonucu zeminden 6 metre yükseklikte 'Oygu Mezar' ortaya çıktı. Eğimle açılmış ve gizli girişle ulaşılabilen 2 defin özelliğindeki mezar odasında Arkeoloji Müzesi uzmanları inceleme yaptı.
Amisos’un Helenistik ve Roma Dönemi ölü gömme geleneklerinden olduğu belirtilen mezar odasında çeşitli çömlek parçaları, gözyaşı şişesi ve ölü hediyeleri bulundu.
Mezar içinde ve çevresinde kurtarma kazısı başlatıldı. Titiz bir çalışma yürüten ekipler, mezardan çıkan toprağı elekten geçiriyor.
İlk izlenimlere göre mezarın bir oygu mezar olduğunu ifade eden OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Okay Pekşen, “Oygu mezarlar, genel itibariyle düz bir zemine, oval şekilde açmak suretiyle oluşturulmuş mezar tipleridir. İçerisinde 2 iskeletin bulunmuş olması, farklı zamanlarda bu mezarın kullanmış olduğunu gösteriyor." dedi.