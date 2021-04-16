FRANSA'da rıza yaşını 15 olarak belirleyen ve bu yaşın altındakilerle cinsel ilişkinin "tecavüz" sayılmasını öngören yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

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Fransa'nın ikinci #MeToo (#BenDe) hareketi olarak değerlendirilen ve bazı tanınmış isimlerinin maskesini düşüren çocuk istismarı ve ensest ifşaatları dalgasının ardından, çocuğun rızası gerekçesini kaldıran yasa, parlamentoda son okumanın ardından oybirliğiyle onaylandı. 15 yaşından küçük çocuklarla cinsel ilişkiyi (iki taraf arasında fazla yaş farkı bulunmadığı durumlar hariç) 20 yıla kadar hapisle cezalandırılan suça dönüştüren ve ensest halinde rıza yaşını 20'ye çıkaran yasa, cinsellik konusunda geleneksel olarak müsamahakâr Fransa açısından 'tarihi adım' olarak nitelendi.



Fransa nihayet, mağdurların uzun yıllardır devam eden kampanyaları sayesinde çocuklara cinsel istismarı ağır suç haline getirmiş çok sayıda Batılı ülkeyle aynı çizgiye geldi. Yasanın 'tarihi adım' olduğuna dikkat çeken Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti "Çocukları ellemiyoruz. Artık hiçbir yetişkin saldırgan, 15 yaşından küçüklerin rızası gerekçesinin arkasına saklanamayacak" dedi. Önceki yasaya göre savcıların tecavüz ya da cinsel saldırı suçlamasında bulunmak için yetişkinin reşit olmayanı cinsel ilişki için zorladığını, tehdit ettiğini ya da kandırdığını kanıtlaması gerekiyordu.







5 yaş fark istisnası

300 değişiklik önergesinden geçmiş bulunan yeni yasa da aralarında en fazla 5 yaş fark olan ergen ve genç yetişkin arasında cinsel ilişkiye saldırının söz konusu olmaması şartıyla izin veriyor. Bazı milletvekilleri 5 yaş fark istisnasını eleştirirken, Adalet Bakanı Dupond-Moretti, '18 yaşında bir genci 14.5 yaşında bir kızla rızayla ilişkiye girdiği için hapse atmak istemediği' savunmasını yaptı.



11 yaşındaki çocuğun 'rızası' gerekçesiyle ceza indirimi

Fransa'da 2018 yılında 28 yaşında bir erkeğin parkta tanıştığı 11 yaşında bir kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girmekten mahkum edildiğinde ilkin çocuğun rızası gerekçesiyle tecavüzle suçlanmayıp hafif ceza almasına tepkiler üzerine, rıza ile ilgili madde sertleştirilmişti.







Olivier Duhamel skandalı

Ocak 2020'de Fransız medyasının manşetlerinde eski Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner'in kızının anı kitabında ikiz erkek kardeşinin üvey babası tarafından yıllarca cinsel istismara uğradığını ifşası vardı. Sözkonusu üvey baba, sol kesimin önde gelen siyasetçisi ve entelektüeli Olivier Duhamel'di. Sıfatları arasında Anayasa Konseyi'nin eski danışmanı, Sosyalist Parti'den Avrupa Parlamentosu'nun eski üyesi, pek çok gazete-derginin yayıncısı ve yazarı, pek çok televizyon kanalının danışmanı ve uzmanı, pek çok üniversitenin profesörü, en saygın üniversitelerden Sciences Po'nun yönetim kurulu başkanı yer alıyordu.



#MeToo hareketini aşağılayan açıklamalar

Diğer yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl kurulan yeni kabinede kadınlara cinsel saldırıdan hakkında soruşturma açılmış Gerard Darmanin'i İçişleri Bakanı, kadın haklarını ve #MeToo (#BenDe) hareketini aşağılayan açıklamalarıyla tepki çeken, avukatlık kariyerinde birçok defa tecavüz ve cinsel saldırı zanlılarını savunmasıyla tanınan Eric Dupond-Moretti'yi Adalet Bakanı yaptı.