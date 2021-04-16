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Fenerbahçe Beko'da koronavirüslü sayısı 7'ye yükseldi

Fenerbahçe Beko iki pozitif vaka daha açıkladı ve takımdaki toplam vaka sayısı 7’ye yükseldi.

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'ndan 2 kişinin bugün yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Böylece takımdaki vaka sayısı 7'ye yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.

Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir.

Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."

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